Баскетболистка сборной России Майга продолжит карьеру в польском клубе «Гожув»

Центровая сборной России по баскетболу Жосселина Майга решила сменить чемпионат и рассчитывает выставить свою кандидатуру на драфт женской НБА 2020 года.

23-летняя уроженка Ростова-на-Дону не стала продлевать соглашение с оренбургской «Надеждой» и заключила контракт с вице-чемпионом Польши «Гожувом».

«Я подписала контракт с «Гожувом», это уже официально. В следующем сезоне буду выступать в чемпионате Польши и Еврокубке. Для меня это серьёзный, большой шаг. Я долго ждала возможности поиграть в иностранном чемпионате и рада, что такое предложение появилось этим летом. Посмотрим, как всё будет складываться.

Конечно, мне бы очень хотелось попасть в один из клубов женской НБА, выставить свою кандидатуру на драфт. Но для этого мне ещё работать и работать. После Евробаскета-2019 я планирую поехать в США и заниматься индивидуально с американскими тренерами», — приводят слова баскетболистки «Известия».