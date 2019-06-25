Баскетболистка сборной России Майга продолжит карьеру в польском клубе «Гожув»

Центровая сборной России по баскетболу Жосселина Майга решила сменить чемпионат и рассчитывает выставить свою кандидатуру на драфт женской НБА 2020 года.
23-летняя уроженка Ростова-на-Дону не стала продлевать соглашение с оренбургской «Надеждой» и заключила контракт с вице-чемпионом Польши «Гожувом».
«Я подписала контракт с «Гожувом», это уже официально. В следующем сезоне буду выступать в чемпионате Польши и Еврокубке. Для меня это серьёзный, большой шаг. Я долго ждала возможности поиграть в иностранном чемпионате и рада, что такое предложение появилось этим летом. Посмотрим, как всё будет складываться.
Конечно, мне бы очень хотелось попасть в один из клубов женской НБА, выставить свою кандидатуру на драфт. Но для этого мне ещё работать и работать. После Евробаскета-2019 я планирую поехать в США и заниматься индивидуально с американскими тренерами», — приводят слова баскетболистки «Известия».
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