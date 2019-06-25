Бабурин продлил контракт с «Нижним Новгородом»
Капитан БК «Нижний Новгород» Евгений Бабурин продлил контракт с клубом сроком на три года, сообщает пресс-служба нижегородцев.
Защитник сборной России вернулся в «Нижний Новгород» перед стартом минувшего сезона. До этого он в течение двух лет выступал за «Локомотив-Кубань».
Ранее в составе клуба из Нижнего Новгорода Бабурин выиграл серебряные медали Единой лиги ВТБ, дебютировал в Евролиге и стал первым нижегородцем в сборной России.
В Лиге чемпионов защитник принял участие в 18 матчах, проводя на паркете по 24 минуты в среднем. За это время он отметился статистикой в 7,7 очка, 1,8 подбора, 1,2 передачи и 0,9 перехвата. В Единой лиге ВТБ отыграл 29 встреч с показателями в 8,9 очка, 2,7 подбора, 2 передачи и 1,4 перехвата за 28:24 минуты.
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