Куртинайтис рассказал о причинах подписания контракта с Валиевым

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал подписание контракта клубом с экс-форвардом «Зенита» Евгением Валиевым. По словам литовского специалиста, игра Валиева поможет команде лучше действовать на подборе.

«Давно следил за Женей, опытный, сильный игрок, достаточно молодой. В прошлом году мы имели проблемы с подбором, поэтому искали игрока, который усилил бы работу под кольцом. Валиев хорошо борется за подбор, целеустремлён и, уверен, хорошо вольётся в нашу команду», — приводит слова Куртинайтиса официальный сайт «Химок».

Контракт с Валиевым подписан на два года. В сезоне-2018/19 Евгений помог «Зениту» в 26 матчах Лиги ВТБ. 29-летний форвард в среднем набирал 5,8 очка, собирал 3,2 подбора, отдавал 1,1 передачи, а также совершал 0,8 перехвата и 0,4 блок-шота за 16,9 минуты.

В Еврокубке Валиев принял участие в 14 встречах, набирая в них 4,5 очка, собирая 2,4 подбора и совершая 1,1 передачи за 14:27 минуты в среднем.