«Нью-Йорк Никс» заинтересован в услугах Рэндла

Руководство «Нью-Йорк Никс» проявляет интерес к услугам тяжёлого форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Джулиуса Рэндла, сообщает Clutch Points. При этом баскетболист изучает также возможность перехода в «Никс».
В минувшем регулярном чемпионате баскетболист принял участие в 73 матчах, набирая в них 21,4 очка, собирая 8,7 подбора и совершая 3,1 передачи в среднем.
Рэндл — седьмой номер драфта-2014. Большую часть карьеры он провёл в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Минувший сезон стал для него дебютным в «Нью-Орлеане».
Появилась также информация, что менеджмент «Никс» изучит возможность подписания контракта с центровым «Орландо Мэджик» Николой Вучевичем, центровым «Голден Стэйт Уорриорз» Демаркусом Казинсом или форвардом «Филадельфии Севенти Сиксерс» Тобайасом Харрисом.
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