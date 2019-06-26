Приджиони вошёл в тренерский штаб «Миннесоты Тимбервулвз»

Руководство «Миннесоты Тимбервулвз» заключило соглашение с Пабло Приджиони. Аргентинец войдёт в тренерский штаб команды из Миннеаполиса, где станет помощником главного тренера, сообщает пресс-служба «Миннесоты» на своей официальной странице в «Твиттере».
Напомним, что после увольнения в ходе сезона Тома Тибодо команду тренирует Райан Сондерс.
Тренерская карьера Приджиони началась недавно. Летом 2017 года он был назначен главным тренером «Басконии», но после неудачного старта сезона в Евролиге Пабло подал в отставку. В апреле 2018 года аргентинец присоединился к тренерскому штабу «Бруклин Нетс», в котором работал до конца завершившегося сезона.
В годы карьеры игрока Приджиони выступал в НБА, защищая цвета «Нью-Йорк Никс», «Хьюстон Рокетс» и «Лос-Анджелес Клипперс».
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