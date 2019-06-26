Источник: Кацикарис покинул «Юту», чтобы возглавить «Гран Канарию»

Фотис Кацикарис, занимавший должность ассистента тренера «Юты Джаз», по данным источника, хочет возобновить самостоятельную работу и возглавит «Гран Канарию».

52-летний Кацикарис заключил с «Ютой» контракт на три года прошлым летом. Тем не менее ему удалось договориться с руководством клуба о досрочном разрыве соглашения.

Напомним, ранее греческий специалист тренировал «Валенсию», «Мурсию», «Тенерифе» и другие европейские клубы.

Источник сообщает, что теперь Кацикарис отправится в Лас-Вегас, чтобы посетить «Летнюю лигу». Там он будет присматривать возможное усиление для нового клуба.