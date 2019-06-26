Церковный: Хвостов — лучший российский разыгрывающий на данный момент

Генеральный директор БК «Зенит» Александр Церковный прокомментировал переход в питерский клуб разыгрывающего сборной России Дмитрия Хвостова. Ранее стало известно, что Хвостов перешёл в «Зенит» из «Локомотива-Кубань» и подписал с питерцами контракт на три года.
«Дмитрий Хвостов — лучший российский разыгрывающий в настоящее время. Он отлично организует и контролирует игру, способен усилить защиту. Сейчас он успешно восстанавливается от травмы и готовится по индивидуальной программе, а в августе вместе с командой начнёт этап предсезонной подготовки, чтобы полностью быть готовым к началу сезона», — цитирует Церковного пресс-служба «Зенита».
За краснодарцев Дмитрий выступал в течение трёх сезонов, за это время он выиграл серебряные медали Еврокубка, стал обладателем Кубка России, трижды становился участником Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ.
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