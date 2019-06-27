Агент Хвостова: мы действительно вели переговоры с УНИКСом

Вадим Михайловский, официальный представитель разыгрывающего «Зенита» Дмитрия Хвостова прокомментировал переход баскетболиста в санкт-петербургский клуб.

«Мы действительно вели переговоры с УНИКСом. Но представители клуба не проявили настойчивости, хотя главный тренер Димитрис Прифтис был лично заинтересован в игроке. Я отправлял руководству казанцев последние МРТ о состоянии здоровья Димы, но нам показалось, что они тянут время. «Зенит» же сделал игроку конкретное предложение. Достаточно выгодное. Диму оно устроило, и мы решили заключить контракт.

Смею предположить, что президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев был заинтересован в продолжении сотрудничества с Хвостовым. Но проблема в том, что у краснодарского клуба до сих пор нет главного тренера. Поэтому с формированием команды сейчас есть определенные трудности», — приводят слова Михайловского «Известия».