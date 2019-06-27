Лиходей вернулся в УНИКС
Российский форвард Валерий Лиходей возвращается в УНИКС, сообщает официальный сайт казанской команды. Баскетболист и клуб подписали контракт по системе «1+1».
В прошлом сезоне Валерий играл в польском «Анвиле», вместе с которым стал чемпионом Польши.
В рамках национального чемпионата форвард в среднем набирал 11,1 очка (65,4% — в среднем двухочковых, 44,2% трёхочковых, 76,3% штрафных), совершая 3,3 подбора и отдавая 1,9 результативной передачи.
В Лиге чемпионов ФИБА статистика следующая: 13,3 — набранные очки в среднем за игру (66,7% — в среднем двухочковых, 34,1% трёхочковых, 87,1% штрафных), 4,2 подбора и 1,7 результативной передачи.
Лиходей выступал за УНИКС в период с 2014 по 2016 год.
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