Лиходей вернулся в УНИКС

Российский форвард Валерий Лиходей возвращается в УНИКС, сообщает официальный сайт казанской команды. Баскетболист и клуб подписали контракт по системе «1+1».



В прошлом сезоне Валерий играл в польском «Анвиле», вместе с которым стал чемпионом Польши.



В рамках национального чемпионата форвард в среднем набирал 11,1 очка (65,4% — в среднем двухочковых, 44,2% трёхочковых, 76,3% штрафных), совершая 3,3 подбора и отдавая 1,9 результативной передачи.



В Лиге чемпионов ФИБА статистика следующая: 13,3 — набранные очки в среднем за игру (66,7% — в среднем двухочковых, 34,1% трёхочковых, 87,1% штрафных), 4,2 подбора и 1,7 результативной передачи.



Лиходей выступал за УНИКС в период с 2014 по 2016 год.