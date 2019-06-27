Вадеева: поражение от Бельгии — не трагедия
Лидер женской сборной России по баскетболу Мария Вадеева поделилась впечатлениями от поражения своей команды в стартовом матче Евробаскета. Сегодня, 27 июня, россиянки не справились с соперницами из Бельгии (54:67). Вадеева призвала не делать из поражения трагедии и выразила уверенность, что в дальнейшем сборная прибавит.
«Мы мало забили очков, 54 — это очень мало. Я думаю, что мы сделали в конце много потерь, были недостаточно сконцентрированы. Может быть, взволнованы. Думаю, что следующая игра будет намного лучше, будем выходить заряженные и будем настраиваться. Это не трагедия, завтра другой день. Новый день — шаг за шагом», — передаёт слова баскетболистки корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.
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