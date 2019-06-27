Ланге: Бельгия — одна из лучших команд Европы

Главный тренер женской сборной России по баскетболу Олаф Ланге прокомментировал поражение подопечных от команды Бельгии в стартовом матче Евробаскета (54:67). Специалист признал, что бельгийки были попросту лучше, а также подчеркнул, что россиянкам не удалось сдержать Эмму Мессеман.

«Лучшая команда победила, тут нет сомнений. Очень тяжёлая игра во многих смыслах, самое важное — мы не смогли сдержать Эмму Мессеман, она проделала невероятную работу. Ты не можешь так играть, как мы во второй четверти, против команды уровня Бельгии. Это одна из лучших команд Европы сейчас.



Расписание? Все команды играют игры бэк-ту-бэк, мы готовились к этому ещё в России. Конечно, нелегко будет играть против Сербии в Сербии, но мы здесь именно для этого, не боимся. Мы готовы. Все в равных условиях», — передаёт слова Ланге корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.