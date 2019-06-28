«Фенербахче» продлил контракт со Слукасом на три года
«Фенербахче» заключил с разыгрывающим сборной Греции Костасом Слукасом новый трёхлетний контракт на общую сумму $ 6,1 млн, сообщает Eurohoops. Официально о сделке будет объявлено в ближайшее время.
29-летний Слукас выступал за «Фенербахче» последние четыре года и за этот период стал в его составе победителем Евролиги и трёхкратным чемпионом Турции. В минувшем сезоне он набирал по 11,8 очка и отдавал по 4,8 передачи за 26 минут в среднем за игру в Евролиге и записывал в актив по 11,6 очка и 4,9 передачи за 27 минут в чемпионате Турции.
Ранее «Фенербахче» продлил соглашения с центровыми Яном Веселы и Ахметом Дювериоглу, разыгрывающим Бобби Диксоном и атакующим защитником Мелихом Махмутоглу.
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