Гэй: я могу быть ключевым игроком в любой команде

Форвард «Сан-Антонио Спёрс» Руди Гэй, который в предстоящее межсезонье получит статус неограниченно свободного агента, уверен, что сможет принести много пользы любой организации НБА.



«Я могу быть ключевым игроком в любой команде», – приводит слова Гэя Sirius XM NBA Radio.



Последние два года 32-летний Гэй провёл в составе «Сан-Антонио». В минувшем сезоне он набирал по 13,7 очка и совершал по 6,8 подбора за 27 минут в среднем за игру в регулярном чемпионате и записывал в актив по 11,1 очка и 7,1 подбора за 26 минут в плей-офф.



Форвард провёл в лиге 13 сезонов, сменив за это время четыре команды. После перехода в «Сан-Антонио» его результативность значительно снизилась, но при этом возросла реализация бросков с игры, включая трёхочковые.