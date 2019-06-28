Носов: «Зенит» не выйдет в плей-офф Евролиги

Бывший игрок сборной СССР Виталий Носов поделился мнением о получении «Зенитом» wild card в следующий сезон Евролиги.



«Замечательно, что три команды будут в Евролиге, я думаю, что это успех их нового руководства. Я вижу, что «Зенит» творит на рынке свободных агентов: они забрали у «Химок» Андрея Зубкова, а у «Локомотива» – Дмитрия Хвостова. Я, конечно, не знаю, какое место займёт «Зенит», но в восьмёрку, думаю, не попадёт. Для «Зенита» это всё равно выдающийся успех, так как команда дебютирует в Евролиге. Но и на старуху бывает проруха, посмотрим, как смогут выступить», – приводит слова Носова ТАСС.



«Зенит» выступит в Евролиге впервые в своей истории. Кроме того, Россию в турнире представят ЦСКА и «Химки».

Евролига официально подтвердила участие «Зенита» в турнире