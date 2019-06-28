ЦСКА предложил двухлетний контракт М. Дилэйни

Руководство ЦСКА заинтересовано в услугах защитника Малкольма Дилэйни, сообщает Eurohoops. «Армейцы» предложили американцу двухлетний контракт. Тем не менее баскетболист не намерен принимать решение о своём будущем вплоть до середины июля, так как его приоритетом остаётся возвращение в НБА. Кроме того, у него есть серьёзные предложения из Китая, где он выступал в минувшем сезоне.

Для Дилэйни участие в Единой лиге ВТБ и в Евролиге не будет в новинку. В прошлом он защищал цвета «Локомотива-Кубань» и был одним из лидеров краснодарцев.

В НБА он провёл два сезона, выступая в составе «Атланты Хоукс». В регулярных чемпионатах на счету Малкольма 127 встреч, в которых он набирал 5,7 очка, собирал 1,8 подбора и совершал 2,8 передачи в среднем.