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Россия потерпела второе поражение кряду на женском Евробаскете

Россия потерпела второе поражение кряду на женском Евробаскете
Баскетбол / Сборные 0

В Зренянине, в Сербии, завершился матч второго тура группового этапа Евробаскета, в котором национальная команда Сербии встречалась с Россией.

Балканские баскетболистки с первых минут завладели инициативой и к концу первой четверти вели в счёте с разницей в 7 очков — 23:16. К большому перерыву преимущество сербок выросло до 9 баллов — 41:32. В третьей десятиминутке подопечные Ланге вернулись в игру и даже сравняли счёт, но провальная заключительная четверть свела все усилия россиянок на нет. В итоге сборная Сербии отпраздновала победу со счётом 77:63.

Самой результативной в составе победительниц стала Ана Дабович, собравшая коллекцию из 16 очков, 7 подборов и 6 передач. У россиянок 11 баллов в актив команды записала Анастасия Шилова.

Таким образом, сборная России потерпела второе поражение кряду на Евробаскете. В следующем туре команда Ланге сразится с Беларусью.

ЧЕ-2019 (ж). Группа D. 2-й тур
28 июня 2019, пятница. 21:30 МСК
Сербия
77 : 63
(21:16, 20:16, 12:21, 24:10)
Россия
Сербия: Дабович - 16, Бутулия - 15, Милич - 14, Брукс - 12, Петрович - 8, Йованович - 6, Црвендакич - 2, Шкорич - 2, Чаджо - 1, Станачев - 1, Милькович, Станкович
Россия: Шилова - 11, Белякова - 9, Вадеева - 8, Беглова - 8, Майга - 8, Левченко - 6, Мусина - 5, Лешковцева - 4, Федоренкова - 2, Логунова - 2, Виеру, Гладкова
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