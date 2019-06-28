Россия потерпела второе поражение кряду на женском Евробаскете

В Зренянине, в Сербии, завершился матч второго тура группового этапа Евробаскета, в котором национальная команда Сербии встречалась с Россией.

Балканские баскетболистки с первых минут завладели инициативой и к концу первой четверти вели в счёте с разницей в 7 очков — 23:16. К большому перерыву преимущество сербок выросло до 9 баллов — 41:32. В третьей десятиминутке подопечные Ланге вернулись в игру и даже сравняли счёт, но провальная заключительная четверть свела все усилия россиянок на нет. В итоге сборная Сербии отпраздновала победу со счётом 77:63.

Самой результативной в составе победительниц стала Ана Дабович, собравшая коллекцию из 16 очков, 7 подборов и 6 передач. У россиянок 11 баллов в актив команды записала Анастасия Шилова.

Таким образом, сборная России потерпела второе поражение кряду на Евробаскете. В следующем туре команда Ланге сразится с Беларусью.