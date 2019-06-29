Ланге: сборной России по силам обыграть Беларусь

Главный тренер женской сборной России по баскетболу Олаф Ланге поделился впечатлениями от игры своей команды в матче Евробаскета с Сербией, в которой его подопечные уступили со счётом 63:77.



«Мы провели две очень разные половины. В первой половине мы были очень нестабильны и допускали слишком много ошибок. Вторая половина была воодушевляющей, но этого не хватило.



Мы не были удивлены столь агрессивной обороной Сербии, мы ожидали этого. Что касается причин того, почему Россия во второй раз кряду много проигрывает во второй четверти, то у меня нет ответа на этот вопрос, не знаю, психологическая ли эта проблема или проблема физической подготовки.



Матч с Беларусью? Это будет совершенно иная игра. Они не прессингуют так, как Сербия. Их стиль больше похож на игру бельгиек. Мы можем победить в этой игре. Нам нужно собрать воедино две половины встречи. Это будет интересное противостояние», — передаёт слова Ланге корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.