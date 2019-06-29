Ведищев: верю, что Ивлев сможет выйти на новый уровень

Президент баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал продление сотрудничества с форвардом Владимиром Ивлевым. Стороны заключили новое соглашение по схеме «1+1».
«Рад, что Ивлев продолжит карьеру в «Локомотиве-Кубань», тем более что игрок этого очень хотел. Верю, что Владимир сможет выйти на новый уровень, будет прогрессировать и станет примером для молодых игроков, которые дебютируют в основной команде в предстоящем сезоне», — приводит слова Ведищева пресс-служба «железнодорожников».
Ивлев присоединился к «Локомотиву» в 2016 году. Ранее выступал за «Рязань», «Нижний Новгород» и московское «Динамо». В составе краснодарской команды 29-летний россиянин в сезоне-2017/18 выиграл Кубок России и дошёл до финала Еврокубка.
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