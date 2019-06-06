Ведищев: задача «Локомотива-Кубань» — борьба за титулы и возвращение в Евролигу

Президент БК «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев рассказал об изменениях, которые ждут команду в следующем сезоне. Также он объяснил, почему было решено расстаться с тренером Бобом Доневалдом.

«Хочу сказать Бобу спасибо. Он принял команду в непростой ситуации и показал нам альтернативный путь развития. Доневалд — очень интересный человек и тренер, но в итоге ему всё-таки не удалось найти правильную тактику и показать результат в плей-офф. Мы ожидали другого качества игры в серии с «Зенитом» и рассчитывали на бой в полуфинале с ЦСКА. Надо сказать, что тренер так и вовсе ориентировал команду на победу в Лиге. Сегодня мы ведём переговоры с несколькими кандидатами на пост главного тренера. Это опытные специалисты, которые способны раскрыть потенциал команды и развивать клубную стратегию.

Серьёзно изменится спортивный блок. Думаю, что и команда обновится значительно. Наша стратегия – развитие собственного резерва без ущерба для результата, открытие новых имён и выполнение спортивных задач. Будем искать таланты и игроков, которые максимально мотивированы добиваться успехов с «Локо». Важнейшая часть этой истории — главный тренер и генеральный менеджер. Приобретения будем делать, исходя из клубной стратегии.

Задачи на сезон? У нас они всегда максимальные. Борьба за титулы во всех турнирах, возвращение в Евролигу. Ну а о том, насколько достижимы эти цели, можно будет судить по комплектованию команды. В любом случае в следующем сезоне «Локомотив-Кубань» должен предстать яркой и уверенной в себе командой», — приводит слова функционера пресс-служба «Локомотива-Кубань».