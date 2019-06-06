Ведищев: задача «Локомотива-Кубань» — борьба за титулы и возвращение в Евролигу

Президент БК «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев рассказал об изменениях, которые ждут команду в следующем сезоне. Также он объяснил, почему было решено расстаться с тренером Бобом Доневалдом.
«Хочу сказать Бобу спасибо. Он принял команду в непростой ситуации и показал нам альтернативный путь развития. Доневалд — очень интересный человек и тренер, но в итоге ему всё-таки не удалось найти правильную тактику и показать результат в плей-офф. Мы ожидали другого качества игры в серии с «Зенитом» и рассчитывали на бой в полуфинале с ЦСКА. Надо сказать, что тренер так и вовсе ориентировал команду на победу в Лиге. Сегодня мы ведём переговоры с несколькими кандидатами на пост главного тренера. Это опытные специалисты, которые способны раскрыть потенциал команды и развивать клубную стратегию.
Серьёзно изменится спортивный блок. Думаю, что и команда обновится значительно. Наша стратегия – развитие собственного резерва без ущерба для результата, открытие новых имён и выполнение спортивных задач. Будем искать таланты и игроков, которые максимально мотивированы добиваться успехов с «Локо». Важнейшая часть этой истории — главный тренер и генеральный менеджер. Приобретения будем делать, исходя из клубной стратегии.
Задачи на сезон? У нас они всегда максимальные. Борьба за титулы во всех турнирах, возвращение в Евролигу. Ну а о том, насколько достижимы эти цели, можно будет судить по комплектованию команды. В любом случае в следующем сезоне «Локомотив-Кубань» должен предстать яркой и уверенной в себе командой», — приводит слова функционера пресс-служба «Локомотива-Кубань».
- 6 июня 2019
-
16:12
-
16:05
-
15:08
-
14:48
-
12:58
-
12:36
-
12:24
-
11:51
-
11:37
-
11:13
-
10:47
-
09:59
-
09:44
-
09:28
-
09:00
-
06:47
-
04:00
-
03:50
-
00:24
- 5 июня 2019
-
23:11
-
22:07
-
21:31
-
20:03
-
18:35
-
17:26
-
15:57
-
13:03
-
12:48
-
12:27
-
11:52
-
11:37
-
11:06
-
10:39
-
10:06
-
09:52