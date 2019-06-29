«Бостон» сделал квалификационные предложения Розиру и Тейсу
Руководство «Бостон Селтикс» сделало квалификационное предложение центровому команды Дэниелу Тейсу, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски. Таким образом, баскетболист станет ограниченно свободным агентом, а «Кельты» смогут повторить предложение других претендентов на игрока, если таковые будут иметься.
Тейс в минувшем регулярном чемпионате принял участие в 66 поединках, набирая в них 5,7 очка и собирая 3,4 подбора в среднем.
Кроме того, «Селтикс» сделали квалификационное предложение защитнику Терри Розиру, сообщает на своей странице в «Твиттере» инсайдер Шамс Чарания.
Розир в минувшем регулярном чемпионате сыграл в 79 матчах, набирая в них 9,0 очка, собирая 3,9 подбора и совершая 2,9 передачи в среднем.
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