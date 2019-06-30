Кемба Уокер подпишет контракт с «Бостоном»

Разыгрывающий защитник «Шарлотт Хорнетс» Кемба Уокер принял решение подписать контракт с «Бостон Селтикс», сообщает на своей странице в «Твиттере обозреватель Шамс Чарания. Сделка будет оформлена практически сразу после открытия рынка свободных агентов. Баскетболист подпишет максимальный контракт. За четыре года в команде из Массачусетса Уокер заработает $ 141 млн.

29-летний Уокер всю восьмилетнюю карьеру в НБА выступал за «Шарлотт». В минувшем регулярном чемпионате он набирал по 25,6 очка, совершал по 4,4 подбора и отдавал по 5,9 передачи за 35 минут в среднем за игру. Защитник был приглашён на Матч звёзд лиги и впервые вошёл в третью символическую сборную сезона.

На Уокера также претендовал «Даллас Маверикс».