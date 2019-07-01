«Локомотив-Кубань» объявил об уходе Понитки

«Локомотив-Кубань» не стал продлевать контракт с форвардом Матеушом Пониткой. Краснодарский клуб объявил об уходе польского игрока.

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Понитка провёл 29 матчей, набирая в среднем 9,4 очка, 2,0 передачи и 4,7 подбора.

В 18 играх Еврокубка форвард проводил на площадке по 25 минут и приносил команде 9,6 очка, 1,7 передачи и 4,8 подбора.

По всей видимости, краснодарцы сменят курс и сделают ставку на собственных воспитанников. Ранее «Локомотив-Кубань» объявил о смене тренера, Боб Доневальд покинул клуб после неудачного выступления в плей-офф Единой лиги ВТБ. Краснодарцы уже в первом раунде плей-офф турнира уступили питерскому «Зениту». Примечательно, что Доневальд пришёл в клуб перед стартом плей-офф.