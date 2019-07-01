Кантер договорился с «Бостоном» о двухлетнем контракте
Центровой Энес Кантер достиг соглашения о подписании двухлетнего контракта с «Бостон Селтикс», сообщает в своём «твиттере» обозреватель Шамс Чарания. За два сезона в Массачусетсе турецкий баскетболист заработает $ 10 млн.
Минувший сезон Энес начинал в составе «Нью-Йорк Никс», однако позже был выменян в «Портленд Трэйл Блэйзерс».
В составе орегонцев он успел провести 23 поединка в регулярном чемпионате, набирая в них 13,1 очка, собирая 8,6 подбора и совершая 1,4 передачи в среднем. В плей-офф он принял участие в 16 встречах (14 в старте), собирая в них коллекцию из 11,4 очка, 9,7 подбора и 1,2 передачи в среднем.
В прошлом Кантер в НБА также защищал цвета «Юты Джаз» и «Оклахома-Сити Тандер».
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