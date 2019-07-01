Кантер договорился с «Бостоном» о двухлетнем контракте

Центровой Энес Кантер достиг соглашения о подписании двухлетнего контракта с «Бостон Селтикс», сообщает в своём «твиттере» обозреватель Шамс Чарания. За два сезона в Массачусетсе турецкий баскетболист заработает $ 10 млн.



Минувший сезон Энес начинал в составе «Нью-Йорк Никс», однако позже был выменян в «Портленд Трэйл Блэйзерс».



В составе орегонцев он успел провести 23 поединка в регулярном чемпионате, набирая в них 13,1 очка, собирая 8,6 подбора и совершая 1,4 передачи в среднем. В плей-офф он принял участие в 16 встречах (14 в старте), собирая в них коллекцию из 11,4 очка, 9,7 подбора и 1,2 передачи в среднем.



В прошлом Кантер в НБА также защищал цвета «Юты Джаз» и «Оклахома-Сити Тандер».