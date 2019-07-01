Мэттьюз подпишет контракт с «Милуоки Бакс»
Защитник Уэсли Мэттьюз согласовал условия контракта с руководством «Милуоки Бакс», сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски.
Баскетболист за минувший сезон сменил три команды, выступая за «Даллас Маверикс», «Нью-Йорк Никс» и «Индиану Пэйсерс». В общей сложности он провёл в регулярном чемпионате 69 встреч, набирая в них 12,2 очка, собирая 2,5 подбора и совершая 2,3 передачи в среднем.
В прошлом он также защищал цвета «Юты Джаз» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». Всего за 10 сезонов в НБА он принял участие в 724 матчах регулярного чемпионата, набирая в них 10,9 очка, собирая 2,8 подбора и совершая 2,4 передачи в среднем. Процент реализации бросков из-за дуги составляет 38,2%.
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