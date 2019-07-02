А. Томас станет игроком «Вашингтона»

Разыгрывающий защитник «Денвер Наггетс» Айзея Томас в ближайшее время подпишет однолетний контракт с «Вашингтон Уизардс». Об этом сообщает ESPN.

30-летний американец пропустил первую половину сезона-2018/19 из-за травмы бедра. Вернувшись в строй, Томас сыграл за «Денвер» лишь в 12 матчах, где набирал в среднем 8,1 очка, делал 1,1 подбора и совершал 1,9 результативных передачи. В плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации игрок полностью выпал из ротации команды и не провёл на паркете ни одной минуты. С 1 июля Айзея стал неограниченно свободным агентом.



До перехода в «Денвер» Томас защищал цвета «Сакраменто Кингз», «Бостон Селтикс», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».