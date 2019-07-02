Итудис: внимательно следили за Фойгтманом в «Басконии»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал переход в московский клуб центрового Йоханнеса Фойгтмана. Сегодня, 2 июля, стало известно, что бывший игрок «Басконии» подписал контракт с ЦСКА.

«Мы все внимательно следили за достижениями Йоханнеса в составе «Басконии». Он в хорошем возрасте и обладает достаточным опытом, чтобы помочь нашей команде. Мы уже разговаривали несколько раз, и я вижу, что он полностью настроен на выступления за ЦСКА, рад этой возможности.

Знаю, что он отклонил другие варианты продолжения карьеры ради того, чтобы приехать и защищать цвета нашей команды. Фойгтман — универсальный игрок, способный закрыть две позиции. Он обладает габаритами, очень хорошо борется за отскок, при этом может растягивать защиту за счёт трёхочковых. Счастливы, что Йоханнес с нами, с нетерпением ждём возможности поработать вместе», — цитирует Итудиса пресс-служба ЦСКА.