Джефф Грин перейдёт в «Юту» из-за дружбы с Майком Конли

32-летний лёгкий форвард Джефф Грин, находящийся в статусе свободного агента, в ближайшее время станет футболистом «Юты Джаз». Об этом сообщает The Athletic.



Причиной такого решения опытного игрока стали хорошие отношения с Майком Конли, который стал игроком «Юты» в конце июня. Напомним, Грин и Конли два сезона выступали вместе в составе «Мемфис Гриззлиз».



В минувшем сезоне Джефф Грин выступал в составе «Вашингтон Уизардс». В 77 проведённых матчах он в среднем набирал 12,3 очка, 4 подбора и 1,8 ассиста.



В минувшем сезоне Джефф Грин провёл в составе «Вашингтон Уизардс» 77 матчей, в среднем набирая 12,3 очка, совершая 4,0 подбора и отдавая 1,8 передачи за 27 минут и 13 секунд игрового времени. Этот сезона стал для Грина первым в составе «Вашингтона». Сезон-2017/18 Грин проводил в составе «Кливленд Кавальерс».