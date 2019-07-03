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Бобан Марьянович перейдёт в «Даллас»

Бобан Марьянович перейдёт в «Даллас»
Баскетбол / НБА 0

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» близок к подписанию двухлетнего контракта с центровым Бобаном Марьяновичем. Об этом сообщает инсайдер Шэмс Чарания в своём «твиттере». Годичный оклад 30-летнего серба составил $ 3,5 млн.

Минувший сезон Марьянович завершал в составе «Филадельфии Сиксерс». В 22 матчах он в среднем проводил на паркете 13 минут и 51 секунду, набирая 8,2 очка, 5,1 подбора и 1,5 передачи.

Начинал сезон-2018/19 Бобан в «Лос-Анжелес Клипперс». Его средние показатели: 6,7 очка, 4,2 подбора и 0,6 ассиста за 10 минут и 26 секунд игрового времени.

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