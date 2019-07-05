Абринес подпишет трёхлетний контракт с «Барселоной»

Испанский форвард Алекс Абринес принял решение вернуться в Европу. Баскетболист подпишет трёхлетний контракт с «Барселоной», сообщает Eurohoops. До отъезда за океан он уже выступал в составе каталонского коллектива.

Абринес — 32-й номер драфта-2013 года, но невзирая на это, после драфта он ещё несколько лет выступал в Европе. В 2016 году он признавался восходящей звездой Евролиги.

В том же 2016 году Алекс перебрался в США, где начал выступать в составе команды НБА «Оклахома-Сити Тандер». В минувшем регулярном чемпионате он принял участие в 31 матче, набирая в них 5,3 очка и собирая 1,5 подбора в среднем.

Всего за три года в НБА он сыграл в 174 встречах регулярного первенства, набирая в них 5,3 очка и собирая 1,4 подбора за 16,0 минуты в среднем.

Напомним, ранее «Барселона» достигла договорённости о подписании контракта с Николой Миротичем.