Источник: Дюрант переходит в «Бруклин» из-за Ирвинга

Эксперт ESPN Джэй Уильямс считает, что звёздный форвард Кевин Дюрант решил перейти в «Бруклин Нетс» из «Голден Стэйт Уорриорз», чтобы воссоединиться с Кайри Ирвингом. По словам Уильямса, баскетболистов связывают братские отношения.
«Насколько я знаю, Дюрант и Ирвинг не просто друзья, они как братья. Эти взаимоотношения для Дюранта особенные.
В спорте игроков всегда пытаются разлучить, идти разными путями. Ирвинг и Дюрант прошли схожие пути, они отлично понимают друг друга. При принятии решения на Дюранта повлиял тот факт, что в «Бруклине» играет Кайри. Именно взаимоотношения с ним стали определяющими», — приводит слова Уильямса The New York Post.
Ранее сообщалось, что у Дюранта были не лучшие взаимоотношения с наставником «Уорриорз» Стивом Керром.
- 5 июля 2019
-
15:37
-
13:17
-
12:35
-
11:40
-
11:21
-
10:27
-
10:08
-
02:10
-
00:14
- 4 июля 2019
-
23:30
-
23:22
-
22:24
-
22:24
-
21:14
-
21:06
-
20:30
-
18:28
-
18:24
-
18:11
-
17:22
-
15:26
-
14:31
-
13:46
-
12:25
-
11:29
-
11:23
-
10:20
-
03:42
-
01:55
- 3 июля 2019
-
21:05
-
18:38
-
18:14
-
15:58
-
15:42
-
13:27