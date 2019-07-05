Источник: Дюрант переходит в «Бруклин» из-за Ирвинга

Эксперт ESPN Джэй Уильямс считает, что звёздный форвард Кевин Дюрант решил перейти в «Бруклин Нетс» из «Голден Стэйт Уорриорз», чтобы воссоединиться с Кайри Ирвингом. По словам Уильямса, баскетболистов связывают братские отношения.

«Насколько я знаю, Дюрант и Ирвинг не просто друзья, они как братья. Эти взаимоотношения для Дюранта особенные.

В спорте игроков всегда пытаются разлучить, идти разными путями. Ирвинг и Дюрант прошли схожие пути, они отлично понимают друг друга. При принятии решения на Дюранта повлиял тот факт, что в «Бруклине» играет Кайри. Именно взаимоотношения с ним стали определяющими», — приводит слова Уильямса The New York Post.

Ранее сообщалось, что у Дюранта были не лучшие взаимоотношения с наставником «Уорриорз» Стивом Керром.