«Локомотив» попал в первую корзину жеребьёвки Еврокубка, УНИКС — во вторую

В Еврокубке определились с составами корзин в преддверии жеребьёвки группового этапа. 24 команды распределены в шести корзинах — по четыре в каждой.

«Локомотив-Кубань» при жеребьёвке попадёт в первую корзину, а УНИКС — во вторую, сообщает официальный сайт турнира. В итоге будет сформировано четыре группы по шесть команд в каждой. По четыре лучших коллектива из каждого секстета пройдут во вторую групповую стадию.

Корзина 1: «Промитеас», «Дарушшафака», «Уникаха», «Локомотив-Кубань»

Корзина 2: УНИКС, «Маккаби» (Ришон), «Галатасарай», «Ритас»

Корзина 3: «Будучность», «Цедевита», «Тофаш», «Ульм»

Корзина 4: «Андорра», «Ховентуд», «Ольденбург», «Лимож»

Корзина 5: «Партизан», «Тренто», «Монако», «Брешиа»

Корзина 6: «Нантерр», «Венеция», «Виртус», «Арка».