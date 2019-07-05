«Локомотив» попал в первую корзину жеребьёвки Еврокубка, УНИКС — во вторую
В Еврокубке определились с составами корзин в преддверии жеребьёвки группового этапа. 24 команды распределены в шести корзинах — по четыре в каждой.
«Локомотив-Кубань» при жеребьёвке попадёт в первую корзину, а УНИКС — во вторую, сообщает официальный сайт турнира. В итоге будет сформировано четыре группы по шесть команд в каждой. По четыре лучших коллектива из каждого секстета пройдут во вторую групповую стадию.
Корзина 1: «Промитеас», «Дарушшафака», «Уникаха», «Локомотив-Кубань»
Корзина 2: УНИКС, «Маккаби» (Ришон), «Галатасарай», «Ритас»
Корзина 3: «Будучность», «Цедевита», «Тофаш», «Ульм»
Корзина 4: «Андорра», «Ховентуд», «Ольденбург», «Лимож»
Корзина 5: «Партизан», «Тренто», «Монако», «Брешиа»
Корзина 6: «Нантерр», «Венеция», «Виртус», «Арка».
- 5 июля 2019
-
18:25
-
17:14
-
17:07
-
15:37
-
13:17
-
12:35
-
11:40
-
11:21
-
10:27
-
10:08
-
02:10
-
00:14
- 4 июля 2019
-
23:30
-
23:22
-
22:24
-
22:24
-
21:14
-
21:06
-
20:30
-
18:28
-
18:24
-
18:11
-
17:22
-
15:26
-
14:31
-
13:46
-
12:25
-
11:29
-
11:23
-
10:20
-
03:42
-
01:55
- 3 июля 2019
-
21:05
-
18:38
-
18:14
Партнерский контент