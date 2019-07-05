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«Локомотив» попал в первую корзину жеребьёвки Еврокубка, УНИКС — во вторую

«Локомотив» попал в первую корзину жеребьёвки Еврокубка, УНИКС — во вторую
Баскетбол / Еврокубок 0

В Еврокубке определились с составами корзин в преддверии жеребьёвки группового этапа. 24 команды распределены в шести корзинах — по четыре в каждой.

«Локомотив-Кубань» при жеребьёвке попадёт в первую корзину, а УНИКС — во вторую, сообщает официальный сайт турнира. В итоге будет сформировано четыре группы по шесть команд в каждой. По четыре лучших коллектива из каждого секстета пройдут во вторую групповую стадию.

Корзина 1: «Промитеас», «Дарушшафака», «Уникаха», «Локомотив-Кубань»
Корзина 2: УНИКС, «Маккаби» (Ришон), «Галатасарай», «Ритас»
Корзина 3: «Будучность», «Цедевита», «Тофаш», «Ульм»
Корзина 4: «Андорра», «Ховентуд», «Ольденбург», «Лимож»
Корзина 5: «Партизан», «Тренто», «Монако», «Брешиа»
Корзина 6: «Нантерр», «Венеция», «Виртус», «Арка».

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