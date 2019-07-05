Президент «Барселоны»: переговоры по Миротичу ещё не завершены

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу заявил, что переговоры о подписании контракта с форвардом Николой Миротичем всё ещё продолжаются.

«Я не могу подтвердить подписание контракта с Миротичем. Нам нужно кое-что обсудить с его агентом, но я надеюсь, что всё завершится успешно. Мне бы хотелось сказать, что сделка закрыта, но я не могу этого сделать, потому что всё может сорваться. Никогда нельзя знать заранее, чем всё завершится. Всё, что я могу сказать — переговоры продвинулись достаточно далеко. Но сделка ещё совсем не закрыта». — приводит слова функционера Eurohoops.

Ранее сообщалось, что Никола Миротич согласился подписать 6-летний контракт с «Барселоной», по условиям которого он может заработать € 72 млн.