Астахов рассказал, почему в «Химках» решили продолжить работу с Куртинайтисом
Генеральный директор «Химок» Павел Астахов прокомментировал подписание нового двухлетнего контракта с главным тренером команды Римасом Куртинайтисом.
«Три завоёванных титула при Римасе Куртинайтисе говорят сами за себя, о его большой значимости для истории нашего клуба. Но, подписывая новый контракт, мы всё-таки ориентировались на ту работу, которая была проделана им в концовке прошлого года. Римас взял уже сложившуюся команду посередине сезона, в сложный момент, быстро наладил работу и взаимодействия, и в итоге мы добились хорошего результата.
Впереди у нас новый сезон в Евролиге, в котором мы будем ставить ещё более высокие цели. И полностью доверяем эту работу Римасу Куртинайтису", — приводит слова Астахова официальный сайт клуба.
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