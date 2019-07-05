Астахов рассказал, почему в «Химках» решили продолжить работу с Куртинайтисом

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов прокомментировал подписание нового двухлетнего контракта с главным тренером команды Римасом Куртинайтисом.

«Три завоёванных титула при Римасе Куртинайтисе говорят сами за себя, о его большой значимости для истории нашего клуба. Но, подписывая новый контракт, мы всё-таки ориентировались на ту работу, которая была проделана им в концовке прошлого года. Римас взял уже сложившуюся команду посередине сезона, в сложный момент, быстро наладил работу и взаимодействия, и в итоге мы добились хорошего результата.

Впереди у нас новый сезон в Евролиге, в котором мы будем ставить ещё более высокие цели. И полностью доверяем эту работу Римасу Куртинайтису", — приводит слова Астахова официальный сайт клуба.