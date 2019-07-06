Джефферсон: Сан-Антонио — мрачная дыра, худшее место, в котором я выступал
Чемпион НБА 2016 года, бывший баскетболист целого ряда команд лиги Ричард Джефферсон поделился воспоминаниями о годах, проведённых в «Сан-Антонио Спёрс». По словам форварда, техасский город стал худшим, в котором ему довелось выступать.
«Худшее место в котором я выступал? Сан-Антонио. Это просто мрачная дыра. Фанаты команды ненавидели меня без всяких на то причин. Им было плевать на то, сколько хорошего я говорил о них. В какой-то момент я достиг точки, когда сказал себе „к чёрту всё это“», — приводит слова Джефферсона News4Sanantonio.
Джефферсон выступал в составе команды из Техаса с 2009 по 2012 годы. В 2018 году он завершил профессиональную карьеру. Не так давно появилась информация, что 39-летний баскетболист хочет вернуться в баскетбол.
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