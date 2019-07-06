Рондо подпишет двухлетний контракт с «Лейкерс»

Разыгрывающий защитник Рэджон Рондо, пребывающий в статусе свободного агента, подпишет контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски. Соглашение будет рассчитано на два года.

Минувший сезон ветеран лиги также провёл в стане калифорнийцев. В регулярном чемпионате-2018/19 Рондо принял участие в 46 встречах (29 в старте), набирая в них 9,2 очка, собирая 5,3 подбора, совершая 8,0 передачи и выполняя 1,2 перехвата в среднем.

Рондо впервые с 2014 года будет выступать в составе одной и той же команды более одного сезона. Напомним, ранее «Лейкерс» договорились о контрактах с Энтони Дэвисом, Демаркусом Казинсом, Дэнни Грином, Троем Дэниелсом и Куинном Куком.