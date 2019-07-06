Ланге — о своём будущем: решать не мне, но мне нравилось тренировать Россию

Главный тренер женской сборной России по баскетболу Олаф Ланге не уверен, что сохранит нынешний пост после завершения Евробаскета. Сегодня, 6 июля, россиянки уступили шведкам и не сумели добыть путёвку в квалификационный турнир Олимпийских игр.

«Что я думаю о своём будущем в сборной России? Не знаю. Не мне решать. Я делал свою работу на максимуме своих возможностей, мне нравилось тренировать эту команду, и я получал удовольствие на протяжении этих без малого двух лет. Думаю, игрокам тоже было полезно работать со мной. Все прочее я оставлю людям, которые принимают решения», — приводит слова специалиста официальный сайт Российской федерации баскетбола.

Напомним, на Евробаскете россиянки прекратили борьбу за медали в четвертьфинале, проиграв команде Испании.