Ланге — о своём будущем: решать не мне, но мне нравилось тренировать Россию

Главный тренер женской сборной России по баскетболу Олаф Ланге не уверен, что сохранит нынешний пост после завершения Евробаскета. Сегодня, 6 июля, россиянки уступили шведкам и не сумели добыть путёвку в квалификационный турнир Олимпийских игр.
«Что я думаю о своём будущем в сборной России? Не знаю. Не мне решать. Я делал свою работу на максимуме своих возможностей, мне нравилось тренировать эту команду, и я получал удовольствие на протяжении этих без малого двух лет. Думаю, игрокам тоже было полезно работать со мной. Все прочее я оставлю людям, которые принимают решения», — приводит слова специалиста официальный сайт Российской федерации баскетбола.
Напомним, на Евробаскете россиянки прекратили борьбу за медали в четвертьфинале, проиграв команде Испании.
- 7 июля 2019
-
00:36
-
00:26
- 6 июля 2019
-
23:41
-
22:22
-
22:11
-
21:58
-
21:40
-
21:19
-
21:03
-
20:27
-
19:02
-
18:51
-
18:06
-
17:11
-
15:30
-
14:53
-
12:41
-
11:16
-
10:17
-
10:03
-
09:49
-
09:23
-
08:32
-
00:26
- 5 июля 2019
-
23:32
-
22:21
-
21:14
-
20:50
-
19:50
-
18:25
-
17:14
-
17:07
-
15:37
-
13:17
-
12:35