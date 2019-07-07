Колтон Айверсон станет игроком «Зенита»

Американский центровой Колтон Айверсон достиг договорённости о подписании контракта с «Зенитом», сообщает Sportando.
Минувший сезон он провёл в составе испанского клуба «Иберостар Тенерифе». В первенстве Испании он набирал 11,5 очка и собирал 7,0 подбора в среднем. В Лиге чемпионов ФИБА его показатели были немного ниже — 10,7 очка и 6,2 подбора.
На драфте-2013 Айверсон был выбран под 53-м номером «Индианой Пэйсерс» и сразу же выменян в «Бостон Селтикс». С командой из Массачусетса он поучаствовал в Летней лиге НБА, но не сумел получить полноценный контракт с «Бостоном», после чего отправился в Европу.
За минувшие шесть лет он сменил несколько клубов. Кроме «Тенерифе» Айверсон защищал цвета «Бешикташа», «Басконии», «Пынара», «Маккаби» из Тель-Авива и «Андорры».
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