Зарплата Миротича в «Барселоне» составит от € 3,9 до 5,2 млн за сезон

Зарплата форварда сборной Испании Николы Миротича в «Барселоне» будет составлять от € 3,9 до 5,2 млн за сезон. Если эти данные подтвердятся, нападающий станет самым высокооплачиваемым игроком в Европе, сообщает Eurohoops.
Миротич вернулся в Европу спустя пять лет выступлений в НБА. За годы, проведённые за океаном, Никола успел поиграть в составе «Чикаго Буллз», «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Милуоки Бакс». Минувший сезон завершал в команде из Висконсина. В общей сложности в регулярных чемпионатах форвард принял участие в 319 матчах, набирая в них 12,3 очка и собирая 5,9 подбора.
До отъезда за океан Миротич на протяжении долгого времени защищал цвета мадридского «Реала», выигрывал с командой из Испании Кубок страны и становился MVP внутреннего чемпионата.
Представление Миротича в качестве игрока «Барселоны» запланировано на 8 июля.
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