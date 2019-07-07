«Уорриорз» выведут из обращения игровой номер Игуодалы
«Голден Стэйт Уорриорз» выведут из обращения игровой номер 9, под которым долгое время в команде выступал форвард Андре Игуодала, сообщает Bleacher Report в «Твиттере».
Игуодала провёл за «Голден Стэйт» 6 сезонов, набирая 7,3 очка, 3,9 подбора и 3,4 передачи в среднем за матч. Вместе с «воинами» он завоевал три чемпионских перстня (2015, 2017,2018), признавался самым ценным игроком финала НБА (2015) и выбирался в первую защитную пятерку (2014).
«Голден Стэйт» обменяли Игуодалу в «Мемфис» для разгрузки платёжной ведомости.
Ранее эксперт ESPN Джэй Уильямс предположил, что звёздный форвард Кевин Дюрант решил перейти в «Бруклин Нетс» из «Голден Стэйт Уорриорз», чтобы воссоединиться с Кайри Ирвингом.
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