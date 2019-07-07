«Детройт» заключил контракт с разыгрывающим Роузом

«Детройт Пистонс» официально объявил о подписании контракта с разыгрывающим Дерриком Роузом, который является самым молодым MVP в истории НБА.

«Теперь мы можем заявить об этом официально. Добро пожаловать в «Детройт», Деррик Роуз», — сообщила пресс-служба «Пистонс» в «Твиттере».

Минувший регулярный чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации Роуз провёл в составе «Миннесоты Тимбервулвз». Сезон-2018/19 стал для него одним из лучших за последние годы, и в какой-то момент он даже претендовал на получение звания лучшего шестого игрока.

Всего в регулярном чемпионате Роуз принял участие в 51 поединке (13 в стартовом составе), набирая в них 18,0 очка, собирая 2,7 подбора и совершая 4,3 передачи за 27,3 минуты в среднем.