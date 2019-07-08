«Зенит» объявил об уходе Ютоффа

БК «Зенит» объявил об уходе форварда Джарред Ютоффа. Американский тяжёлый форвард провёл в питерском клубе один сезон. Контракт игрока и «Зенита» подошёл к концу, стороны решили не продлевать соглашение.

В Еврокубке форвард сыграл 16 матчей — за 16 минут его показатели составили 7,2 очка и 3,4 подбора. В Единой лиге ВТБ баскетболист выходил на паркет в 29 играх и в среднем приносил команде 6 очков и 3,3 подбора за 16,5 минут.

«Зенит» благодарит Джарреда и желает удачи в дальнейшей карьере!», — говорится в сообщении пресс-службы питерцев.

Ранее стало известно, что Ютофф принимал участие в просмотровом лагере клуба НБА «Миннесота Тимбервулвз».

26-летний Ютофф выставлял кандидатуру на драфт НБА в 2016 году, но не был выбран ни одной из команд. Позже пытался пробиться в НБА через Лигу развития. В итоге ему удалось провести 9 матчей в составе «Даллас Маверикс», в них он набирал 4,4 очка, собирал 2,6 подбора и совершал 1,0 передачи.