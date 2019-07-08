Куртинайтис — о переходе Бертанса в «Химки»: латвийские игроки — настоящие бойцы

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал подписание контракта с латвийским защитником Дайрисом Бертансом.
« Я знаю Дайриса очень давно, со времён моей работы в ВЭФе, когда он перешёл ко мне из «Вентспилса». Тогда я перевёл его со «второго» номера на разыгрывающего, и это было обоюдно удачное решение. Дайрис получил новый опыт, научился лучше видеть и понимать игру – это дало ему импульс для развития карьеры. Сейчас я вижу его, прежде всего, атакующим защитником, но сезон длинный, от травм никто не застрахован, так что в случае необходимости он может взять на себя роль разыгрывающего.
Дайрис – хороший снайпер, у него отменный показатель реализации трёхочковых в Евролиге, он быстрый и обладает твёрдым характером. Это особая черта латвийских игроков, как вы уже заметили по Янису Тимме, они настоящие бойцы», — цитирует Куртинайтиса пресс-служба «Химок».
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