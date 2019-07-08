«Фенербахче» подпишет двухлетний контракт с экс-игроком ЦСКА Вестерманном
Защитник «Жальгириса» Лео Вестерманн подпишет двухлетний контракт с турецким «Фенербахче», сообщает в своём «твиттере» журналист Донатас Урбонас. Другие детали соглашения пока не сообщаются.
Француз провёл в составе «Жальгириса» один сезон, набирая в среднем 6,8 очка, отдавая 3,1 результативной передачи и совершая 2,1 подбора за 17 минут игрового времени.
Российским болельщикам Лео Вестерманн знаком по выступлениям за московски ЦСКА в сезоне-2018/19.
Ранее сообщалось, что условия соглашения с Вестерманном должны быть согласованы к середине июля. Ранее «Фенербахче» сообщил о подписания контракта с другим бывшим защитником ЦСКА, французом Нандо Де Коло. Соглашение с Де Коло рассчитано до конца сезона-2021/22.
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