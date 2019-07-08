Джамайкл Грин подписал с «Клипперс» двухлетний контракт

Тяжёлый форвард Джамайкл Грин, который являлся свободным агентом, и «Лос-Анджелес Клипперс» договорились о подписании двухлетнего контракта на $ 10 млн, сообщает The Athletic.



Грин прошлый сезон НБА провёл в двух командах — начал чемпионат баскетболист в «Мемфис Гриззлиз», а в феврале был обменян вместе с Гарретом Тэмплом в состав «Лос-Анджелес Клипперс» на Эвери Брэдли.



Ранее экс-форвард «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард, ставший свободным агентом, договорился о подписании контракта с «Клипперс». По слухам, он настоял на том, чтобы клуб из Лос-Анджелеса подписал ему в пару ещё одного звёздного форварда. Им стал Пол Джордж, которого «Клипперс» выменяли у «Оклахомы-Сити» на рекордное количество драфт-пиков.