Джамайкл Грин подписал с «Клипперс» двухлетний контракт
Тяжёлый форвард Джамайкл Грин, который являлся свободным агентом, и «Лос-Анджелес Клипперс» договорились о подписании двухлетнего контракта на $ 10 млн, сообщает The Athletic.
Грин прошлый сезон НБА провёл в двух командах — начал чемпионат баскетболист в «Мемфис Гриззлиз», а в феврале был обменян вместе с Гарретом Тэмплом в состав «Лос-Анджелес Клипперс» на Эвери Брэдли.
Ранее экс-форвард «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард, ставший свободным агентом, договорился о подписании контракта с «Клипперс». По слухам, он настоял на том, чтобы клуб из Лос-Анджелеса подписал ему в пару ещё одного звёздного форварда. Им стал Пол Джордж, которого «Клипперс» выменяли у «Оклахомы-Сити» на рекордное количество драфт-пиков.
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