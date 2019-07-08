Джабари Паркер подпишет контракт с «Атлантой»

Мощный форвард Джабари Паркер, являющийся неограниченно свободным агентом, согласовал условия контракта с «Атлантой Хоукс», сообщает инсайдер Шамс Чарания в «твиттере». По информации источника, соглашение будет рассчитано на два года. Другие детали контракта пока не сообщаются. Ранее сообщалось, что «Вашингтон» был заинтересован в подписании с игроком нового соглашения, но на более выгодных для себя условиях.



24-летний Паркер перешёл в «Вашингтон» из «Чикаго Буллз» в результате обмена в ходе минувшего сезона. В составе «Уизардс» в 25 матчах регулярного чемпионата он набирал 15 очков, совершал 7,2 подбора и отдавал 2,7 передачи за 27 минут игры.



За карьеру форвард уже дважды получал разрыв крестообразных связок колена. Последний раз это произошло в 2017 году.