Экс-защитник сборной России и УНИКСа Самойленко возглавил «Казаночку»

Бывший защитник сборной России и казанского УНИКСа Пётр Самойленко попробует себя в роли главного тренера. Специалист стал главным тренером «Казаночки», сообщает официальная страница клуба в «Инстаграме».

«Главным тренером нашей команды становится Пётр Михайлович Самойленко. Известный во всём мире баскетболист, чемпион Европы 2007 года, будет передавать свой огромный игровой опыт нашей команде.

Пётр Самойленко приехал в Казань в далёком 1997 году, сразу став настоящим «мотором» команды благодаря высочайшей скорости и любви к работе в защите.

Самойленко всегда и в любых командах выполнял огромный объём «черновой» работы, а в связке с Русланом Авлеевым они «наводили ужас» на соперников благодаря прекрасному взаимопониманию и командной игре.

Именно с УНИКСом и связаны лучшие годы карьеры Самойленко. В казанском клубе баскетболист провёл 15 сезонов, причём долгое время в ранге капитана", — говорится в заявлении команды.

«Казаночка» в следующем сезоне будет выступать в Суперлиге-1.