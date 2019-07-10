Гилл — о восстановлении после травмы: полгода без баскетбола — это мучение

Тяжёлый форвард подмосковных «Химок» Энтони Гилл рассказал о восстановлении после травмы и поделился ожиданиями от предстоящего сезона.
«Полгода без баскетбола — это мучение. Раньше у меня никогда не было таких серьезных травм, поэтому столь длительное лечение стало для меня чем-то новым. Очень хочется поскорее вернуться на паркет и вновь радовать наших болельщиков. Прошлый сезон в Евролиге сложился для команды неудачно. Травмы постоянно мешали нам собраться вместе и показать то, на что мы действительно способны. Уверен, что в этом году такого не повторится и мы вновь выйдем в плей-офф турнира», — приводят слова Гилла «Известия».
Напомним, что Гилл получил серьёзную травму в января этого года и с тех пор ни разу не выходил на площадку. Ожидается, что он окончательно восстановится к началу первого тренировочного сбора подмосковной команды.
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