Харден посетил стадион лондонского «Арсенала»

Атакующий защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден приехал в Лондон и посетил «Эмирейтс» — стадион футбольного клуба «Арсенал», где ему провёл экскурсию игрок молодёжной сборной Англии Рис Нельсон, выступавший в сезоне 2018/19 за немецкий «Хоффенхайм» на правах аренды.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» лондонского «Арсенала».
В регулярном чемпионате прошедшего сезона Харден в среднем набирал 36,1 очка, отдавал 7,5 передачи, собирал 6,6 подбора, а также совершал 2,0 перехвата и выполнял 0,7 блок-шота за 36,8 минуты. В плей-офф показатели 29-летнего защитника составили 31,6 очка, 6,8 подбора, 6,6 передачи, 2,2 перехвата и 0,9 блок-шота за 38,5 минуты. Также Харден был включён НБА в первую символическую пятёрку по итогам минувшего сезона.
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