«Химки» подтвердили подписание контракта с Вяльцевым

Пресс-служба «Химок» объявила о подписании нового контракта с вице-капитаном команды Егором Вяльцевым. Новое соглашение с 33-летним игроком рассчитано на один сезон.

«Благодарен руководству и тренеру за то, что верят в меня, за возможность проявить себя в такой сильной команде. «Химки» для меня не просто команда с амбициями и высокими целями и ожиданиями, это моя семья, и я рад продолжить карьеру здесь. Я надеюсь, что не подведу тренера. У нас в этом году собирается отличный состав, мы способны на многое», — сказал Вяльцев.

Следующий сезон станет для баскетболиста уже девятым в составе команды из Московской области. В минувшем чемпионате Единой лиги ВТБ Вяльцев принял участие в 21 матче, набирая в них 4,8 очка, собирая 1,5 подбора и совершая 1,8 передачи в среднем.

В Евролиге Вяльцев принял участие в 19 встречах, набирая в них в среднем 3,0 очка, совершая 1,0 передачи и 0,9 подбора.