Американский защитник Джиммер Фредетт продолжит карьеру в «Панатинаикосе». Команда из Афин заключила с баскетболистом двухлетний контракт, сообщает Eurohoops.

Фредетт — 10-й номер драфта-2011 и считался одним из самых перспективных снайперов лиги. После пяти неудачных лет в НБА, за которые игрок успел поменять четыре команды, он отправился в Китай. С 2016 года Фредетт защищал цвета «Шанхай Шаркс», выдавая там великолепную статистику. В минувшем сезоне чемпионата Китая он в 45 встречах набирал в среднем 36,0 очка, собирал 5,6 подбора и совершал 5,3 передачи в среднем.

По завершении сезона в Китае он снова попробовал закрепиться в НБА. Но в «Финикс Санз» Джиммер провёл всего 6 матчей, набирая в них 3,7 очка и собирая 1,2 подбора в среднем.

Также за годы выступлений в НБА он выступал в «Сакраменто Кингз», «Чикаго Буллз», «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Нью-Йорк Никс».